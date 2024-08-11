Залишився без медалі: український борець поступився у "бронзовому" фіналі на Олімпіаді-2024

Муразі Мчедлідзе не зумів завоювати нагороду на Іграх у Парижі.

Український борець вільного стилю Муразі Мчедлідзе не зміг здобути бронзову медаль на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

У поєдинку за "бронзу" (вагова категорія до 97 кг) 30-річний уродженець Дніпра поступився азербайджанцю Магомедхану Магомедову. Сутичка завершилася з рахунком 0:10.

Мчедлідзе на Олімпіаді-2024 в 1/8 фіналу переміг представника Туреччини Ібрагіма Чефтчі (5:1), але потім у чвертьфіналі зазнав поразки від чинного чемпіона Європи грузина Гіві Матчарашвілі (0:11).

Завдяки тому, що Матчарашвілі вийшов до фіналу, українець отримав можливість продовжити боротьбу за "бронзу". У втішній сутичці Муразі здолав південноафриканця Ніколааса де Ланге (5:3) та вийшов до "бронзового" фіналу.

Мчедлідзе – останній українець, який виступив на Олімпіаді-2024. Таким чином, Україна завершила Ігри в Парижі з дванадцятьми нагородами: трьоми золотими, п'ятьма срібними та чотирма бронзовими.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляли 140 атлетів, які виступали у 23 видах спорту.

Наша країна була представлена найменшою кількістю спортсменів у своїй історії на Олімпійських іграх. Перед цим антирекорд (155 атлетів) був на Іграх-2020, які через пандемію коронавірусу відбулися 2021 року.

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