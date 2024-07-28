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Олімпіада-2024: усі медалісти за 27 липня

Олімпіада-2024: усі медалісти за 27 липня

Призери Олімпіади-2024 у чоловічому фехтуванні на шаблях (індивідуальна першість) / Фото: Associated Press

У перший день змагань було розіграно 13 комплектів нагород.

У суботу, 27 липня, стали відомі імена перших чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2024, які відбуваються в Парижі.

Всього було розіграно 13 комплектів нагород у семи видах спорту. Дивіться список усіх медалістів першого змагального дня Олімпіади-2024.

Зазначимо, що Україна поки що залишається без медалей на Іграх у столиці Франції.

Усі медалісти першого змагального дня Олімпіади-2024 (27 липня)

Кульова стрільба (мікст, гвинтівка, 10 м):

  • 1. Китай
  • 2. Південна Корея
  • 3. Казахстан

Стрибки у воду (жінки, синхрон, 3 м):

  • 1. Китай
  • 2. США
  • 3. Велика Британія

Велоспорт (жінки, шосе, гонка з роздільним стартом):

  • 1. Грейс Браун (Австралія)
  • 2. Анна Гендерсон (Велика Британія)
  • 3. Хлоя Дагерт (США)

Велоспорт (чоловіки, шосе, гонка з роздільним стартом):

  • 1. Ремко Евенепул (Бельгія)
  • 2. Феліппе Ганна (Італія)
  • 3. Воут ван Арт (Бельгія)

Дзюдо (жінки, до 48 кг):

  • 1. Натсумі Цунода (Японія)
  • 2. Баасанхуу Бавудорж (Монголія)
  • 3. Ширін Буклі (Франція)
  • 3. Тара Бабульфат (Швеція)

Дзюдо (чоловіки, до 60 кг):

  • 1. Єлдос Смєтов (Казахстан)
  • 2. Лука Мхеїдзе (Франція)
  • 3. Рюдзю Нагаяма (Японія)
  • 3. Франціско Гаррігос (Іспанія)

Регбі-7 (чоловіки):

  • 1. Франція
  • 2. Фіджі
  • 3. ПАР

Фехтування (жінки, шпага, індивідуальна першість):

  • 1. Вівіан Конг (Гонконг)
  • 2. Ауріан Малло-Бреттон (Франція)
  • 3. Естер Мухарі (Угорщина)

Плавання (чоловіки, 400 м, вільний стиль):

  • 1. Лукас Мертенс (Німеччина)
  • 2. Елайджа Віннінгтон (Австралія)
  • 3. Кім Вумін (Південна Корея)

Плавання (жінки, 400 м, вільний стиль):

  • 1. Аріарн Тітмус (Австралія)
  • 2. Саммер Макінтош (Канада)
  • 3. Кеті Ледекі (США)

Фехтування (чоловіки, шабля, індивідуальна першість):

  • 1. О Сан Ук (Південна Корея)
  • 2. Фарес Ферджані (Туніс)
  • 3. Луїджі Самеле (Італія)

Плавання (жінки, естафета 4х100 м, вільний стиль):

  • 1. Австралія
  • 2. США
  • 3. Китай

Плавання (чоловіки, естафета 4х100 м, вільний стиль):

  • 1. США
  • 2. Австралія
  • 3. Італія

Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

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