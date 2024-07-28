Олімпіада-2024: усі медалісти за 27 липня

У перший день змагань було розіграно 13 комплектів нагород.
У суботу, 27 липня, стали відомі імена перших чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2024, які відбуваються в Парижі.
Всього було розіграно 13 комплектів нагород у семи видах спорту. Дивіться список усіх медалістів першого змагального дня Олімпіади-2024.
Зазначимо, що Україна поки що залишається без медалей на Іграх у столиці Франції.
Усі медалісти першого змагального дня Олімпіади-2024 (27 липня)
Кульова стрільба (мікст, гвинтівка, 10 м):
- 1. Китай
- 2. Південна Корея
- 3. Казахстан
Стрибки у воду (жінки, синхрон, 3 м):
- 1. Китай
- 2. США
- 3. Велика Британія
Велоспорт (жінки, шосе, гонка з роздільним стартом):
- 1. Грейс Браун (Австралія)
- 2. Анна Гендерсон (Велика Британія)
- 3. Хлоя Дагерт (США)
Велоспорт (чоловіки, шосе, гонка з роздільним стартом):
- 1. Ремко Евенепул (Бельгія)
- 2. Феліппе Ганна (Італія)
- 3. Воут ван Арт (Бельгія)
Дзюдо (жінки, до 48 кг):
- 1. Натсумі Цунода (Японія)
- 2. Баасанхуу Бавудорж (Монголія)
- 3. Ширін Буклі (Франція)
- 3. Тара Бабульфат (Швеція)
Дзюдо (чоловіки, до 60 кг):
- 1. Єлдос Смєтов (Казахстан)
- 2. Лука Мхеїдзе (Франція)
- 3. Рюдзю Нагаяма (Японія)
- 3. Франціско Гаррігос (Іспанія)
Регбі-7 (чоловіки):
- 1. Франція
- 2. Фіджі
- 3. ПАР
Фехтування (жінки, шпага, індивідуальна першість):
- 1. Вівіан Конг (Гонконг)
- 2. Ауріан Малло-Бреттон (Франція)
- 3. Естер Мухарі (Угорщина)
Плавання (чоловіки, 400 м, вільний стиль):
- 1. Лукас Мертенс (Німеччина)
- 2. Елайджа Віннінгтон (Австралія)
- 3. Кім Вумін (Південна Корея)
Плавання (жінки, 400 м, вільний стиль):
- 1. Аріарн Тітмус (Австралія)
- 2. Саммер Макінтош (Канада)
- 3. Кеті Ледекі (США)
Фехтування (чоловіки, шабля, індивідуальна першість):
- 1. О Сан Ук (Південна Корея)
- 2. Фарес Ферджані (Туніс)
- 3. Луїджі Самеле (Італія)
Плавання (жінки, естафета 4х100 м, вільний стиль):
- 1. Австралія
- 2. США
- 3. Китай
Плавання (чоловіки, естафета 4х100 м, вільний стиль):
- 1. США
- 2. Австралія
- 3. Італія
Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.
Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.
Читайте також:
Олімпійські ігри-2024 – день 1: результати виступів українців за 27 липня
Збірна України з футболу в меншості вирвала перемогу над Марокко у другому матчі на Олімпіаді-2024 (відео)