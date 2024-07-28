Олімпіада-2024: усі медалісти за 27 липня

У перший день змагань було розіграно 13 комплектів нагород.

У суботу, 27 липня, стали відомі імена перших чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2024, які відбуваються в Парижі.

Всього було розіграно 13 комплектів нагород у семи видах спорту. Дивіться список усіх медалістів першого змагального дня Олімпіади-2024.

Зазначимо, що Україна поки що залишається без медалей на Іграх у столиці Франції.

Усі медалісти першого змагального дня Олімпіади-2024 (27 липня)

Кульова стрільба (мікст, гвинтівка, 10 м):

1. Китай

2. Південна Корея

3. Казахстан

Стрибки у воду (жінки, синхрон, 3 м):

1. Китай

2. США

3. Велика Британія

Велоспорт (жінки, шосе, гонка з роздільним стартом):

1. Грейс Браун (Австралія)

2. Анна Гендерсон (Велика Британія)

3. Хлоя Дагерт (США)

Велоспорт (чоловіки, шосе, гонка з роздільним стартом):

1. Ремко Евенепул (Бельгія)

2. Феліппе Ганна (Італія)

3. Воут ван Арт (Бельгія)

Дзюдо (жінки, до 48 кг):

1. Натсумі Цунода (Японія)

2. Баасанхуу Бавудорж (Монголія)

3. Ширін Буклі (Франція)

3. Тара Бабульфат (Швеція)

Дзюдо (чоловіки, до 60 кг):

1. Єлдос Смєтов (Казахстан)

2. Лука Мхеїдзе (Франція)

3. Рюдзю Нагаяма (Японія)

3. Франціско Гаррігос (Іспанія)

Регбі-7 (чоловіки):

1. Франція

2. Фіджі

3. ПАР

Фехтування (жінки, шпага, індивідуальна першість):

1. Вівіан Конг (Гонконг)

2. Ауріан Малло-Бреттон (Франція)

3. Естер Мухарі (Угорщина)

Плавання (чоловіки, 400 м, вільний стиль):

1. Лукас Мертенс (Німеччина)

2. Елайджа Віннінгтон (Австралія)

3. Кім Вумін (Південна Корея)

Плавання (жінки, 400 м, вільний стиль):

1. Аріарн Тітмус (Австралія)

2. Саммер Макінтош (Канада)

3. Кеті Ледекі (США)

Фехтування (чоловіки, шабля, індивідуальна першість):

1. О Сан Ук (Південна Корея)

2. Фарес Ферджані (Туніс)

3. Луїджі Самеле (Італія)

Плавання (жінки, естафета 4х100 м, вільний стиль):

1. Австралія

2. США

3. Китай

Плавання (чоловіки, естафета 4х100 м, вільний стиль):

1. США

2. Австралія

3. Італія

Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

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