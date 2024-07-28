Ворог випустив безпілотники з південного напрямку

Україною кружляють ворожі безпілотники.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

"Загроза застосування ворожих БпЛА з південного напрямку", - попереджують українські військові.

"Ворожий БпЛА на Херсонщині рухається у напрямку Миколаївщини", - пізніше додали вони.

Також раніше моніторингові канали інформували про звуки вибухів у Кривому Розі. Мовляв, йшлося про роботу ППО по ворожому безпілотнику.

Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про власну безпеку.

Нагадаємо, у РФ повідомили про атаку дронів одразу на декілька областей. Безпілотники атакували низку областей РФ.

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