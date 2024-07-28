Ворог випустив безпілотники з південного напрямку

Триває чергова ніч для українців.
Україною кружляють ворожі безпілотники.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.
"Загроза застосування ворожих БпЛА з південного напрямку", - попереджують українські військові.
"Ворожий БпЛА на Херсонщині рухається у напрямку Миколаївщини", - пізніше додали вони.
Також раніше моніторингові канали інформували про звуки вибухів у Кривому Розі. Мовляв, йшлося про роботу ППО по ворожому безпілотнику.
Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про власну безпеку.
Нагадаємо, у РФ повідомили про атаку дронів одразу на декілька областей. Безпілотники атакували низку областей РФ.
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