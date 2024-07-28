День ангела 28 липня: кого та як вітати з іменинами

28 липня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 28 липня

28 липня 2024 року привітайте з іменинами Василя, Юхима, Івана, Миколу, Остапа, Павла, Юліана, Олену, Анастасію, Антоніну, Ірину.

Василь — прийшло з Давньої Греції, означає "цар". В дитинстві дуже спокійний, не любить гратися з дітьми. В дорослому віці стає приємним в спілкуванні, доброзичливий.

Юхим — давньогрецьке ім'я, в перекладі "безтурботний". В дитинстві чуйний та товариський. В дорослому віці має добре розвинену інтуїцію, стає надзвичайно працьовитим.

Іван — давньоіудейське ім'я, тлумачиться як "милість Бога". В дитинстві прив'язаний до матері, добрий. В дорослому віці стає неквапливим, що часто не подобається іншим.

Микола — давньогрецьке ім'я, означає "переможець народів". В дитинстві товариський, легко йде на контакт. В дорослому віці стає справжнім аналітиком, цінує ефективність.

Остап — давньогрецьке коріння, в перекладі "твердий". В дитинстві цілеспрямований і завзятий. В дорослому віці стає справжнім мандрівником, любить подорожувати.

Павло — латинське походження, тлумачиться як "молодший". В дитинстві врівноважений і спокійний. В дорослому віці стає щирим та тактовним, особливо з жінками.

Юліан — походить від латинського слова, означає "кучерявий". В дитинстві емоційний, має непогану пам'ять. В дорослому віці стає гордий, не сприймає критики.

Олена — давньогрецьке ім'я, перекладається як "сонячний промінь". В дитинстві активна і життєрадісна. В дорослому віці стає амбіційна, любить допомагати іншим.

Анастасія — давньогрецьке походження, тлумачиться як "безсмертна". В дитинстві часто відволікається на свої мрії. В дорослому віці стає чуйною, завжди прийде на допомогу.

Антоніна — походить від римського слова, означає "що належить Антонію". В дитинстві поступлива і добра. В дорослому віці стає принциповою, вміє проявляти емпатію.

Ірина — давньогрецьке ім'я, в перекладі "дарує мир і спокій". В дитинстві в неї добре розвинене співчуття. В дорослому віці стає самостійною і сердечною.

День ангела 28 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 28 липня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

З Днем ангела! Бажаю тобі завжди відчувати підтримку твого небесного покровителя, бути в гармонії з собою та світом. Нехай твоє життя буде світлим і радісним!

***

Вітаю з твоїм святом! Нехай ангел-хранитель оберігає тебе від усіх негараздів, дарує спокій і впевненість у собі. Бажаю тобі міцного здоров'я, щастя і любові!

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі багато радості, тепла і світла. Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч і допомагав у всіх починаннях!

***

З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, направляє на правильний шлях і дарує багато щасливих моментів. Бажаю тобі здоров'я, радості та любові!

***

Вітаю з твоїм святом! Нехай ангел-хранитель завжди буде поряд, оберігає і допомагає в усьому. Бажаю тобі щастя, здоров'я і благополуччя!

Читайте також: