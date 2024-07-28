Росіяни змінили тактику та просуваються на Донбасі - The Washington Post

Армія РФ, попри літню спеку, просувається на Донбасі намагаючись розширити територіальні здобутки Москви та захопити місто Покровськ, ключовий транзитний вузол.

Про це пише The Washington Post.

Повторне вторгнення не вдалося

Після того, як приплив американської зброї та грошей допоміг Україні притупити нове вторгнення в північно-східну Харківську область у травні, запобігши значному прориву та розвіявши надії Москви оточити друге за величиною місто України, російське командування переорієнтувало свою увагу на Донецьку область.

Повторне вторгнення в Харківську область, хоча й дало обмежені здобутки, тим не менш відвернуло українські ресурси. 30-річний Олександр, командир батальйону 47-ї бригади, який воює під Очеретиним, каже, що українські війська борються і приз Путіна все більше здається Росії доступним.

Також читайте Росіяни знову накрили вогнем Херсон: снаряд влучив у багатоповерхівку

"Ця стратегія розумна: ти намагаєшся зосередити силу свого ворога в одному напрямку, а потім відволікти його в іншому", – сказав Олександр, на позивний "Геній".

Три ключові напрямки

Зараз війська Путіна тиснуть по дузі з трьох ключових точок: Часів Яр, на захід від міста Бахмут, яке Росія захопила навесні 2023 року, невелике промислове місто Торецьк і в сільській місцевості на захід від Очеретиного, села на стратегічній височині, захопленого в травні після того, як російські війська просунулися на північний захід від Авдіївки, яку вони окупували в лютому.

Хоча в інших місцях точаться інтенсивні бої, зокрема в Куп’янську на північному сході та в деяких точках уздовж південного фронту, наступ у Донецьку є помітною зміною тактики російських командувань, які, схоже, навчилися на минулих помилках і тепер досягають стабільних успіхів для Кремль, що також загрожує українському місту Костянтинівка, яке розташоване на стратегічній магістралі.

Також читайте Росіяни знову накрили вогнем Херсон: снаряд влучив у багатоповерхівку

Україна зупинила великий штурм РФ

Цього тижня вашингтонський аналітичний центр Інститут вивчення війни повідомив, що Україна зупинила великий механізований штурм російських військ поблизу Костянтинівки, що призвело до значних втрат російської техніки. У п'ятницю Генштаб України повідомив, що "найгарячіша ситуація" зберігається під Покровськом.

"Цей новий поштовх у Донецькій області дуже цікавий, оскільки він вказує на ширшу зміну операційного планування", — сказала Кароліна Хірд, аналітик ISW.

Зміна тактики РФ

Дослідниця Інституту вивчення війни (ISW) Кароліна Гірд заявила, якщо раніше ЗС РФ просто кидали людей на тривалі, пов'язані з великими втратами бої, то тепер російські оперативні командири вчаться проводити одночасні і взаємопідсилюючі наступальні дії та постійно тиснути на українські ресурси.

Водночас українські командири та солдати, опитані The Post, посилалися на виснаження та скорочення ресурсів, зокрема і на серйозну нестачу військ. Один зних 56-річний сержант із позивним "Барт" описав ситуацію як "критичну" та сказав, що на передовій "серйозний хаос". Він звинуватив невдачі в рішеннях керівництва, зокрема випадки змішання позицій українських і російських сил.

Додамо, британський полковник у відставці спрогнозував, як довго росіяни ще зможуть воювати.

Читайте також: