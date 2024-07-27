Визначився перший чемпіон і призери Олімпіади-2024

Збірна Китаю здобула "золото" у стрільбі з гвинтівки.

У суботу, 27 липня, на Олімпійських іграх-2024 в Парижі було розіграно перший комплект медалей.

Володарем першого "золота" ОІ-2024 стала збірна Китаю, яка тріумфувала у міксті стрільби з гвинтівки на дистанції 10 метрів.

У фіналі цих змагань китайці перемогли Південну Корею (16:12), яка отримала перші срібні нагороди.

"Бронзу" здобула збірна Казахстану, яка в поєдинку за третє місце розгромила Німеччину (17:5).

Загалом на Олімпіаді в Парижі буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту.

Україну на змаганнях представляють 140 атлетів, які виступлять у 23 видах спорту. Триватимуть Ігри-2024 до 11 серпня.

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