Французька міністерка прилюдно пірнула у Сену: відео

Чиновниця власним прикладом засвідчила, що вода у річці, яка протцікає у столиці Франції, придатна для проведення в ній олімпійських змагань з плавання.

У суботу, 13 липня, менш, ніж за два тижні до відкриття Олімпійських ігор в Парижі міністерка спорту Франції Амелі Удеа-Кастера у присутності журналістів пірнула в річку Сена.

Відповідні кадри опубліковані французьким телеканалом BFM-TV.

У такий спосіб очільниця спортивного відомства вирішила переконати громадськість, що вода в річці, яка протікає через столицю Франції, придатна для проведення в ній олімпійських змагань з плавання і не становить загрози через погану якість.

Упродовж кількох місяців це питання непокоїло паризьких посадовців.

Одягнена у гідрокостюм і гумову шапочку Удеа-Кастера перед тим, як зайти у воду, послизнулася, але зрештою занурилась у Сену та поплавала деякий час недалеко від берега.

Чиновницю супроводжував один з прапороносців французької делегації на Паралімпійських іграх Алексіс Анкуан.

Раніше поплавати в Сені обіцяли президент Емманюель Макрон і мер Парижа Анн Ідальго.

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