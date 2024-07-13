Французька міністерка прилюдно пірнула у Сену: відео

Чиновниця власним прикладом засвідчила, що вода у річці, яка протцікає у столиці Франції, придатна для проведення в ній олімпійських змагань з плавання.
У суботу, 13 липня, менш, ніж за два тижні до відкриття Олімпійських ігор в Парижі міністерка спорту Франції Амелі Удеа-Кастера у присутності журналістів пірнула в річку Сена.
Відповідні кадри опубліковані французьким телеканалом BFM-TV.
У такий спосіб очільниця спортивного відомства вирішила переконати громадськість, що вода в річці, яка протікає через столицю Франції, придатна для проведення в ній олімпійських змагань з плавання і не становить загрози через погану якість.
Упродовж кількох місяців це питання непокоїло паризьких посадовців.
Одягнена у гідрокостюм і гумову шапочку Удеа-Кастера перед тим, як зайти у воду, послизнулася, але зрештою занурилась у Сену та поплавала деякий час недалеко від берега.
Чиновницю супроводжував один з прапороносців французької делегації на Паралімпійських іграх Алексіс Анкуан.
Раніше поплавати в Сені обіцяли президент Емманюель Макрон і мер Парижа Анн Ідальго.