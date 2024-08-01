Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 2 серпня?

Один із найзагадковіших і таємничих днів, коли часто-густо відбуваються містичні події, що відкривають нам очі на навколишніх людей і процеси, що відбуваються в нашому житті. Єдина умова, якої необхідно дотриматись для того, щоб знайти відповідь на важливе питання, – зосередженість не на матеріальному, а на духовному боці життя. Від вирішення серйозних професійних питань та укладання важливих договорів краще відмовитись – успіху від них сьогодні очікувати не доводиться.

Козоріг

Козорогам, які не вірять у існування інтуїції, а тому рідко до неї дослухаються, сьогодні таки варто дослухатися до її підказок. Таким чином вони не лише отримають відповідь на важливе для них питання – переважно особистого характеру – і зможуть вчинити правильно, не втративши довіри близької їм людини, а знайти до неї правильний підхід. Втім, інші життєві сфери не варто скидати з рахунків – допомога внутрішнього голосу теж зайвою не виявиться.

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