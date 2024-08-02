На Сумщині пролунало 85 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 36 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 85 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська та Середино-Будська громади.

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (45 вибухів).

Білопільська громада: з території рф здійснено атаку FPV дронами (4 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), обстріл з мінометів (3 вибухи).

Середино-Будська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади. Також ворог завдав ударів FPV дронами (3 вибухи).

Великописарівська громада: відбувся пуск ракет НУРС (5 вибухів).

Юнаківська громада: зафіксовано атаки БПЛА скидання ВОГ (2 вибухи).

Хотінська громада: ворог вдарив з мінометів (2 вибухи).

Шалигинська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кропивницькому пролунали вибухи.

Крім того, ми також інформували, що росіяни у Харкові спалили всю вулицю, загинула родина з трьома дітьми.

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