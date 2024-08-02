На знак солідарності: мер Парижа влаштувала прийом для українських олімпійців

Прийом розпочався з хвилини мовчання за загиблими внаслідок російської агресії проти України.

Мер Парижа Анн Ідальго влаштувала прийом для українських спортсменів, які прибули до міста на Олімпіаду, та нагородила їх Великою медаллю Вермейля, що є найвищою відзнакою французької столиці.

Про це інформує Радіо Свобода.

"Я можу уявити сьогодні і ваш сум, і вашу гордість. Сум усвідомлювати, що твоя країна все ще зазнає нападів і війни, що багато твоїх друзів, родичів перебувають на передовій і воюють", - сказала Ідальго.

Від імені українських спортсменів медаль від мера Парижа отримала веслувальниця Анастасія Коженкова та стрибун у воду Олексій Середа, які вже завершили свої виступи на Олімпіаді.

Прийом розпочався з хвилини мовчання за загиблими внаслідок російської агресії проти України. Над сценою висів екран із фотографіями тренерів і спортсменів, які загинули за останні два роки. Їх назвали "небесною командою".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що три українки фінішували у топ-20 змагань зі спортивної ходьби на Олімпіаді-2024.

Крім того, ми також інформували, що Україна здобула другу медаль на Олімпійських іграх-2024.

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