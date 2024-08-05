День ангела 5 серпня: кого та як вітати з іменинами

5 серпня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 5 серпня

5 серпня 2024 року привітайте з іменинами Юхима, Івана, Марію, Дарину, Христину.

Юхим — походить від давньогрецького імені, що означає "доброзичливий". В дитинстві талановитий і розумний. В дорослому віці стає замкнутим, володіє вишуканим смаком.

Іван — давньоіудейське ім'я, в перекладі "милість Божа". В дитинстві дуже прив'язаний до матері. В дорослому віці важко переносить критику, доброзичливий.

Марія — давньоєврейське коріння, тлумачиться як "кохана". В дитинстві поступлива і м'яка. В дорослому віці різко реагує на будь-яку критику, стає прагматичною.

Дарина — має старослов'янське коріння, означає "дарована". В дитинстві активна і непосидюча. В дорослому віці стає повільною, чутливою, кмітливою.

Христина — походить від латинського слова, що перекладається як "християнка". В дитинстві життєрадісна і слухняна. В дорослому віці стає спостережливою, товариською.

День ангела 5 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 5 серпня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю тобі завжди відчувати підтримку свого ангела-охоронця, нехай він береже тебе від усіх негараздів і веде по життю шляхом радості та успіху.

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З Днем ангела! Нехай цей день наповнить твоє серце світлом і теплом, а твій ангел завжди буде поруч, оберігаючи і підтримуючи тебе в усіх твоїх починаннях.

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Прийми найщиріші вітання з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, допомагаючи тобі у всіх життєвих ситуаціях. Бажаю здоров'я, щастя та натхнення!

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Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди допомагав тобі здійснювати мрії, підтримував у важкі моменти і приносив у твоє життя лише радість і добро.

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З Днем ангела! Нехай твій небесний захисник завжди буде поруч, оберігаючи тебе від усіх негараздів і даруючи спокій та гармонію.

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