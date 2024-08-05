Де найбільш запекло наступає РФ – головне зі зведення Генштабу

Найбільш активно ворог наступає, як і в попередні дні, на Покровському напрямку.

Від початку доби, 4 липня липня, на фронті відбулося 103 бойових зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 22:00.

Найбільш активно ворог наступає, як і в попередні дні, на Покровському напрямку. Окрім того, достатньо активні загарбники і на Краматорському та Торецькому напрямках.

Злочинні удари РФ

Російські загарбники завдали по території України 42 авіаудари, скинувши 56 КАБів. Крім цього, залучили для ураження 515 дронів-камікадзе та здійснили 3400 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку ворог 10 разів безуспішно атакував оборонні позиції наших воїнів неподалік Глибокого, Липців, Тихого та Вовчанська, де наразі триває ще одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку противник провів шість наступальних дій біля Петропавлівки, Кругляківки, Берестового та Стельмахівки. Чотири атаки – зупинено, дві – продовжуються.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники сім разів штурмували позиції українців поблизу Невського, Тернів та Макіївки. Всі атаки відбито.

На Сіверському напрямку під час бойових зіткнень оборонці жорстко зупинили сім атак у районах Спірного, Переїзного, Виїмки та Верхньокам’янського. Ворог зазнав втрат.

На Краматорському напрямку противник здійснив 15 наступальних дій поблизу Часового Яру, Іванівського та Андріївки. Сили оборони відбили 11 атак, ще чотири - продовжуються у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни теж 15 разів атакували українські війська біля Залізного, Торецька, Нью-Йорка та Північного. 12 боєзіткнень завершено, ще три - тривають.

На Покровському напрямку від початку цієї доби точилися 24 бої неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Желанне, Свиридонівка, Яснобродівка та Карлівка. Сили оборони відбили 19 атак, п’ять – ще продовжуються. Ворог концентрує свої зусилля у напрямку Желанного.

На Курахівському напрямку ворог вісім разів безуспішно атакував наші позиції поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки.

На Времівському напрямку противник здійснив наступальні дії у бік Костянтинівки, Водяного і Роздольного. Триває бій.

На Оріхівському напрямку відбулось чотири бойових зіткнення в районах Малої Токмачки та Новоданилівки. Противник успіху не мав.

На Придніпровському напрямку два ворожих штурми на позиції наших підрозділів також не мали успіху.

На інших напрямках ситуація особливих змін не зазнала.

"Сьогодні відзначаємо воїнів з 100 окремої механізованої бригади, які завдають окупантам вагомих втрат та стійко тримають оборонні рубежі", – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо,4 серпня, у День Повітряних сил, президент Зеленський офіційно підтвердив –винищувачі F-16 уже в українському небі. Також він заявив, що Україна очікує на додаткові винищувачі від країн-партнерів.

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