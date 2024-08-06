США завершили виведення персоналу з авіабази у Нігері - Reuters

Виведення було завершено раніше строку, який дала правляча хунта.

Сполучені Штати завершили виведення свого персоналу з авіабази 201, яка була ключовою для американських військ у регіоні.

Про це інформує Reuters.

Хунта, яка захопила владу у країні, минулого року зажадала виведення майже 1000 американських військових.

Авіаційна база 201, знаходиться у центральній частині країни. Її побудова коштувала майже 100 мільйонів доларів і до перевороту вона надавала важливі розвідувальні дані про ісламістські групи бойовиків.

У спільній заяві американських військових та Міноборони Нігеру йдеться, що персонал і обладнання з бази були виведені, а координація продовжуватиметься протягом найближчих тижнів, щоб забезпечити завершення виведення.

"Ефективна співпраця та зв’язок між збройними силами США та Нігеру забезпечили завершення цього обміну достроково та без ускладнень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія хоче захопити уранові активи в Нігері.

Крім того, ми також інформували, що війська РФ зайшли на авіабазу США у Нігері.

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