Три африканські держави утворили альянс і звернулися за допомогою до Росії

Військові, які захопили владу в Нігері, Малі та Буркіна-Фасо, давно симпатизують Кремлю.

Три африканські країни, в яких після переворотів до влади прийшла хунта, Малі, Нігер та Буркіна-Фасо під час спільного саміту в Ніамеї утворили військовий альянс.

Про це повідомляє DeepState з посиланням на заяви лідерів цих країн, які підтримують дружні стосунки із Москвою.

За словами Абдурахмана Чіані, лідера Нігеру, країни "безповоротно" відвертаються від західноафриканського блоку ECOWAS. Усі три країни вийшли з цієї організації ще у січні 2024 року, а призупинили своє членство ще раніше, одразу після серії військових переворотів.

Раніше ECOWAS докладав зусиль, щоб переконати Малі, Нігер та Буркіна-Фасо повернутися до демократичного правління. Натомість лідери хунт критикують цей альянс за надто тісні, на їхню думку, відносини із країнами Заходу, насамперед Францією та США.

Під час саміту в столиці Нігеру Ніамеї було підписано договір про створення конфедерації альянсу держав Сахеля – області у західній Африці, де розташовані ці три країни.

“Цей саміт знаменує собою вирішальний крок для майбутнього нашого спільного простору. Разом ми збираємося зміцнити основи нашої справжньої незалежності, гарантії справжнього миру і сталого розвитку шляхом створення конфедерації "Альянс держав Сахеля". Альянс має величезний природний потенціал, який, за умови належного використання, гарантуватиме краще майбутнє для народів Нігера, Малі та Буркіна-Фасо”, — йдеться у дописі лідера Буркіна-Фасо Ібрагіма Траоре.

Також лідери трьох африканських країн звернулися до Росії за військовою допомогою.

Експерти вважають , що розрив відносин держав Сахеля із США та Францією, а також скасування контролю над військовими витратами були попередньою умовою для угоди про співпрацю у військовій сфері з Росією. Військові, які захопили владу в Нігері, Малі та Буркіна-Фасо, давно симпатизують Кремлю. У цих країнах кілька років розміщувалися найманці ПВК "Вагнер". Російська військова присутність триває там і зараз.

Нагадаємо, раніше військова хунта Нігеру, яка захопила владу в цій країні на заході Африки та веде політику зближення з Росією, оголосила про розірвання угоди, що дозволяла розміщення в країні американських військових.

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