Ракетний удар по Харківщині: в ОВА розповіли деталі

В результаті удару виникла пожежа у будинку.
Російські загарбники в ніч проти 6 серпня завдали удару по Циркунах Харківського району.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Синєгубов заявив, що в результаті удару виникла пожежа у будинку.
"Окупанти вдарили по Циркунах Харківського району. Пошкоджено житловий будинок, виникла пожежа. На цю хвилину — інформація про постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові вночі пролунали вибухи.
Крім того, ми також інформували, що РФ атакувала Сумську область, пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури.
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