На Донеччині пролунала серія вибухів: деталі від Андрющенка

Сподіваємося, що ворог зазнав втрат.
На Донеччині 6 серпня спалахнула чергова "бавовна". Зокрема, вибухи фіксують на Маріупольському напрямку.
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Свято. Бабах-Тарама / Куліково / Полігон. Як справи? Повідомляють про двічі вибух прильоту. Поки ви тут про Курськ, ми побігли по деталі. Схрестимо пальці, бо там є куди летіти", – повідомляє посадовець.
Згодом він додав, що з'явилася детальніша інформація.
"Напрям Урзуф – Мангуш – Маріуполь – ще вибухи та вибухова хвиля. Тут вже або російське ППО вдало збиває казарми, або просто будуть хороші новини", – зазначив Андрющенко.
Нагадаємо, російські пропагандисти заявляють про втрати в наземній техніці у Курській області. Зокрема, РФ могла втратити гелікоптер Ка-52.
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