На Донеччині пролунала серія вибухів: деталі від Андрющенка

На Донеччині 6 серпня спалахнула чергова "бавовна". Зокрема, вибухи фіксують на Маріупольському напрямку.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Свято. Бабах-Тарама / Куліково / Полігон. Як справи? Повідомляють про двічі вибух прильоту. Поки ви тут про Курськ, ми побігли по деталі. Схрестимо пальці, бо там є куди летіти", – повідомляє посадовець.

Згодом він додав, що з'явилася детальніша інформація.

"Напрям Урзуф – Мангуш – Маріуполь – ще вибухи та вибухова хвиля. Тут вже або російське ППО вдало збиває казарми, або просто будуть хороші новини", – зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, російські пропагандисти заявляють про втрати в наземній техніці у Курській області. Зокрема, РФ могла втратити гелікоптер Ка-52.

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