"Згоріли на роботі": на російському ракетному крейсері під час навчань загинуло двоє моряків

На російському ракетному крейсері загинули два моряки. Це сталося під час навчань у Баренцовому морі

Про це написав речник ВМС ЗСУ.

"Ракетний крейсер "Маршал Устінов" так лякав НАТО під час навчань у Баренцовому морі, що пара морячків на ньому згоріло живцем днями. Уявляю обличчя моряків НАТО. Ех, жаль так скромно. У них два таких залишається, типу крейсера "Масква", – зауважив він.

Раніше ВМФ Росії розпочав планові навчання в операційних зонах Каспійської флотилії та трьох своїх флотів, крім Чорноморського.

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