Вже другого польського генерала звільняють зі штаб-квартири НАТО до закінчення терміну його служби.

Термін перебування на посаді у штаб-квартирі НАТО польського генерала Артура Якубчика буде скорочено на вимогу союзників у Альянсі.

Про це пише Rzeczpospolita.

Причиною, за даними газети, стало порушення під час конкурсу на посаду керівника відділу розвідувальної політики в об'єднаному департаменті розвідки і безпеки штаб-квартири НАТО.

Якубчик входив до складу відбіркової комісії і, як кажуть, віддав перевагу одній з кандидаток, яка походить з Польщі. Крім того, його поведінка була охарактеризована як гомофобна і расистська.

Міноборони Польщі у відповідь на запит видання зазначило, що наразі не буде коментувати цю справу. Однак один зі співрозмовників у міністерстві визнав, що репутація Польщі страждає, і невідомо, чи вдасться Польщі зберегти свої позиції в НАТО.

зазначимо, що Якубчик – один із восьми польських генералів у структурах НАТО. Раніше він служив заступником командира 18-ї механізованої дивізії, командиром якої з 2018 по 2022 рік був генерал Ярослав Громадзінський. У середині минулого року Громадзінський став командувачем Єврокорпусу в Страсбурзі, однак і він був звільнений до закінчення свого терміну.

Нагадаємо, офіційна представниця Північноатлантичного альянсу Фарах Дахлалла заявила, що рекордні 500 тис військовослужбовців НАТО перебувають у стані підвищеної готовності від 2014 року.

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