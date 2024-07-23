Радника президента Азербайджану з питань зовнішньої політики Хікмета Гаджиєва звинувачують в онлайн-кампаніях, спрямованих на віддалені заморські території Франції та її метрополію.

Про це пише Newsweek.

Зазначається Гаджиєв виступив проти нещодавніх продажів французькою зброєю Вірменії, які, на думку азербайджанських лідерів, підвищують ризик подальшого конфлікту між двома давніми ворогами, оскільки вони прагнуть мирної угоди, щоб покласти край більш ніж 35-річному конфлікту.

Серед закуплених Єреваном французьких систем – самохідні гаубиці та засоби протиповітряної оборони.

"Однією з головних проблем є програма мілітаризації Францією Вірменії", — сказав Гаджиєв, обговорюючи вплив і участь західних держав у поточних мирних переговорах з Вірменією.

"Ми також закликаємо Францію утриматися від політики пошуку геополітичного протистояння або будівництва нових ліній розмежування в нашому регіоні", - йдеться в повідомленні.

Баку звинуватили у відповіді на заворушення на тихоокеанській заморській території Франції в Новій Каледонії, де смертоносна хвиля сепаратистського насильства спонукала президента Еммануеля Макрона оголосити надзвичайний стан і розгорнути додаткові війська.

"Коли йдеться про питання Нової Каледонії, воно не має нічого спільного з Азербайджаном", - сказав Гаджиєв, відповідаючи на питання про передбачувану роль Баку.

"Ми б попросили французьку сторону розглянути суть і першопричини цієї проблеми, замість того, щоб звинувачувати інші країни", - вказано у повдіомленні.

Азербайджан також звинувачують у прагненні підірвати проведення майбутніх Олімпійських ігор у Парижі, використовуючи облікові записи в соціальних мережах для поширення неправдивої інформації та виставляючи французьку владу нездатною успішно провести захід.

Гаджиєв сказав, що Баку не залучений, і припустив, що онлайн-критика Франції є "свободою вираження поглядів, і ми це поважаємо".

Зазначимо, понад 500 тис військовослужбовців НАТО перебувають у стані підвищеної готовності від 2014 року.

Читайте також: