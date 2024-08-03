У Росії арештували воєначальника через провали на фронті: оцінка ISW

Російська влада заарештувала колишнього заступника командувача тилом 144-ї мотострілецької дивізії, полковника Дмитра Пєшкова. Його звинуватили в розкраданні продовольчих пайків для російських солдатів, що воюють в Україні, в чому він не визнав себе винним.

Про це пише ISW.

"Арешт Пєшкова, ймовірно, є частиною узгоджених зусиль Кремля щодо усунення високопоставлених російських чиновників від Міністерства оборони Росії, потенційно для непрямого покарання командирів за невдачі їхніх військ або для збереження кадрів лояльних та слухняних офіцерів у вищих чинах російської армії", – пишуть аналітики.

Повідомляється, що підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії проводили наступальні операції в районі Терні-Невське Луганської області з обмеженим успіхом. Нещодавно вони втратили частину території через українські контратаки в цьому районі.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують вибивати ворога з української землі. За минулу добу під час бойових дій на фронті українські захисники знищили ще 1170 російських окупантів.

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