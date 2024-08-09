Іран поставить Росії сотні балістичних ракет Fath-360 — Reuters

Десятки російських військовослужбовців навчаються в Ірані використовувати систему балістичних ракет Fath-360 близької дальності. Крім того, в Росії очікують неминучої доставки сотень ракет із супутниковим наведенням зброї для війни в Україні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два анонімні джерела в європейській розвідці.

Видання пише, що представники російського міністерства оборони підписали 13 грудня в Тегерані контракт з іранськими офіційними особами на Fath-360 та іншу систему балістичних ракет, створену державною організацією аерокосмічної промисловості Ірану (AIO) під назвою Ababil.

Посилаючись на численні конфіденційні джерела в розвідці, офіційні особи заявили, що російський персонал відвідав Іран, щоб навчитися керувати оборонною системою Fath-360, яка запускає ракети з максимальною дальністю 120 км і боєголовкою вагою 150 кг. Одне з джерел повідомило, що “єдиним наступним можливим” кроком після навчання буде фактична доставка ракет до Росії.

Москва володіє власними балістичними ракетами, але постачання Fath-360 може дозволити Росії використовувати більше свого арсеналу для цілей за лінією фронту, використовуючи при цьому іранські боєголовки для цілей на ближчій відстані, сказав військовий експерт.

Речник Ради національної безпеки США заявив, що Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО та партнери з G7 “готові дати швидку та сувору відповідь, якщо Іран просуватиме такі передачі”.

“Це означало б драматичну ескалацію підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України. Білий дім неодноразово попереджав про поглиблення партнерства в галузі безпеки між Росією та Іраном з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну”, — сказав речник.

Постійне представництво Ірану при ООН у Нью-Йорку заявило, що Ісламська Республіка налагодила довгострокове стратегічне партнерство з Росією в різних сферах, включаючи військову співпрацю.

“Тим не менше, з етичної точки зору Іран утримується від передачі будь-якої зброї, включаючи ракети, яка потенційно може бути використана в конфлікті з Україною до його завершення”, — йдеться в заяві.

Білий дім відмовився підтвердити, що Іран навчає російських військових на Fath-360 або що він готується відправити зброю до Росії для використання проти України.

Два джерела в розвідці не назвали точних часових рамок очікуваної доставки ракет Fath-360 до Росії, але сказали, що це буде найближчим часом. Вони не надали жодної розвідувальної інформації про стан контракту.

Третє джерело в розвідці з іншого європейського агентства повідомило, що воно також отримало інформацію про те, що Росія відправила солдатів до Ірану для навчання використанню іранських систем балістичних ракет, не надавши додаткових деталей.

Таке навчання є стандартною практикою для іранської зброї, що постачається в Росію, повідомило третє джерело.

Високопоставлений іранський чиновник, який побажав залишитися анонімним, сказав, що Іран продав Росії ракети та безпілотники, але не надав ракети Fath-360. Джерело додало, що законодавчої заборони Тегерану продавати таку зброю Росії не було.

“Іран і Росія беруть участь у взаємних закупівлях частин і військового обладнання. Те, як кожна країна використовуватиме це обладнання, є виключно їхнім рішенням”, — сказав чиновник, додавши, що Іран не продавав зброю Росії для використання у війні в Україні.

У рамках військового співробітництва офіційні особи Ірану та Росії часто здійснювали поїздки між двома державами, додав чиновник.

Нагадаємо, РФ поглиблює співпрацю з Іраном та Північною Кореєю, які надають Росії летальну допомогу для війни проти України.

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