Іран і КНДР надають Росії летальну допомогу для війни в Україні - ISW

РФ поглиблює співпрацю з Іраном та Північною Кореєю, які надають Росії летальну допомогу для війни проти України.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зокрема, Іран запустить свої супутники "Ход-Ход" і "Косар" на низьку навколоземну орбіту з невстановленої російської станції в жовтні 2024 року.

За інформацією агентства Bloomberg, валовий внутрішній продукт Північної Кореї зріс на 3,1% 2023 року порівняно з 2022 роком після щорічного скорочення від 2019 року.

За оцінками Банку Південної Кореї, важка та хімічна промисловість Північної Кореї, зокрема виробництво заліза, сталі, міді, нікелю та алюмінію, зросли найбільше 2023 року - на 8,1%.

Раніше міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік заявляв, що постачання Росією продовольства до Північної Кореї в обмін на зброю допомогло КНДР стабілізувати ціни і, ймовірно, стимулювало внутрішнє виробництво в Північній Кореї.

Водночас Північна Корея передала Росії до 4,8 млн артилерійських снарядів, а Іран поставляв до Росії безпілотники "Shahed-136/131" та їхні компоненти.

Нагадаємо, раніше в НАТО назвали Китай "вирішальним чинником" у війні РФ. Країни Альянсу засудили КНР і зажадали від Китаю "припинити будь-яку матеріальну і політичну підтримку військових дій Росії". На це Пекін обурено відреагував, назвавши заяву НАТО "провокаційною".

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