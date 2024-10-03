В Telegram – масштабный сбой

Пользователи начали фиксировать проблемы около 14:00.
В популярном мессенджере Telegram в четверг, 3 октября, произошел масштабный рабочий сбой.
Об этом сообщает портал Downdetector.
Пользователи, в частности, сообщали о невозможности отправить сообщение и скачать новые уведомления.
По информации сервиса, проблемы начали фиксировать около 14:00. Чаще пользователи информировали о нестабильном подсоединении к сервису (59%). Также наблюдались проблемы с получением сообщений (23%) и загрузкой приложения (19%).
По состоянию на 15.00 платформа восстановила свою работу. Работает стабильно. Сбой в работе продолжался час.
Напомним, последний раз проблемы в работе Telegram фиксировали 10 сентября.
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