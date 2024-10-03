Командные пункты на линии огня: еще один бункер-штаб передал Стальной фронт Ахметова

Метинвест от имени Стального Фронта Рината Ахметова изготовил и передал еще один командный пункт. В этот раз – для воинов 15 БрОП НГУ им. Героя Украины лейтенанта Богдана Завады, известной как "Кара-Даг".

Шесть стальных бункеров установят таким образом, чтобы они образовали один мультифункциональный командный пункт. Подземный комплекс зданий будет служить нацгвардейцам в Донецком направлении, где сейчас продолжаются ожесточенные бои.

Основная задача капсул из стали – это сохранение жизни и здоровья личного состава, выполняющего задачи на передней линии боевого столкновения. На базе бункеров оборудованы рабочие места, штаб для совещаний и быстрого реагирования, зоны отдыха, санитарно-бытовые помещения.

Командные пункты оснащены всеми необходимыми: мебелью, коммуникациями, спальными местами, душевыми и бойлерами, системами отопления, освещения и связи, местами для хранения оружия и электронной техникой. Это позволяет использовать подземный штаб не только как укрытие и место отдыха, но и рабочую зону.

«Личный состав нашей бригады выполняет задачи сейчас на Донецком направлении и потребностей немало. Эти укрытия очень удобны и современны, есть все необходимое для работы и обновления сил», – говорит заместитель командира бригады Евстахий Моспан.

Метинвест изготовил и передал защитникам Украины уже более 600 стальных капсул. Они служат и как "тайники" для безопасности бойцов, и как мобильные укрытия для операторов дронов во время их работы. На их же основе обустроен первый в Украине подземный госпиталь на фронте.

Никто не имеет права уменьшать поддержку наших защитников, особенно на Донецком направлении, где сейчас самые тяжелые боевые действия. Наши стальные тайники – действительно надежная и адаптированная к реалиям войны разработка, которая является сверхважным и очень надежным решением безопасности, обеспечивающим потребности воинов в полевых условиях. Более 600 юнитов мы уже передали на фронт по запросам военных и эта работа продолжается», – отметил операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко.

"Стальной фронт" — это объединенная помощь от всех бизнесов Рината Ахметова. С начала полномасштабного вторжения общая помощь бизнесмена составляет более 10 млрд грн. Весомую часть составляют собственные разработки для помощи силам обороны, которые проектирует и производит Группа Метинвест.