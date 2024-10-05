РФ вдарила ракетами по Миколаєву: які наслідки "прильотів"

Напередодні, 4 жовтня, російська окупаційна армія завдала ракетних ударів по Миколаєву. Сталися "прильоти".

Про це повідомив керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Учора, 4 жовтня, близько 22:27 ворог атакував інфраструктурний обʼєкт в місті Миколаїв, попередньо крилатими ракетами типу Х-59/Х-69", - йдеться у повідомленні.

За інформацією чиновника, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, вночі знову відбулася атака "Shahed" та удари керованими авіаційними ракетами Х-59/69. Росіяни запустили по Україні 13 безпілотників.

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