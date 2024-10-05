РФ ударила ракетами по Николаеву: какие последствия "прилетов"

Обошлось без пострадавших.
Накануне, 4 октября, российская оккупационная армия нанесла ракетные удары по Николаеву. Произошли "прилеты".
Об этом сообщил руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
"Вчера, 4 октября, около 22:27 враг атаковал инфраструктурный объект в городе Николаев, предварительно крылатыми ракетами типа Х-59/Х-69", – говорится в сообщении.
По информации чиновника, обошлось без пострадавших.
Напомним, ночью снова произошла атака "Shahed" и удары управляемыми авиационными ракетами Х-59/69. Россияне запустили по Украине 13 беспилотников.