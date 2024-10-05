РФ ударила ракетами по Николаеву: какие последствия "прилетов"

Обошлось без пострадавших.

Накануне, 4 октября, российская оккупационная армия нанесла ракетные удары по Николаеву. Произошли "прилеты".

Об этом сообщил руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Вчера, 4 октября, около 22:27 враг атаковал инфраструктурный объект в городе Николаев, предварительно крылатыми ракетами типа Х-59/Х-69", – говорится в сообщении.

По информации чиновника, обошлось без пострадавших.

Напомним, ночью снова произошла атака "Shahed" и удары управляемыми авиационными ракетами Х-59/69. Россияне запустили по Украине 13 беспилотников.

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