Операція ЗСУ в Курській області триває: деталі від ISW

Українські війська продовжили наступ у Глушківському районі у Курській області. Втім, підтвердженого просування не було.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські джерела інформували про продовження бойових дій біля Веселого (на південь від Глушкового), а в Міноборони РФ стверджували, що їхні війська начебто відбили атаки ЗСУ в напрямку Нового Путі. Російський "воєнкор" розповідав, що росіяни нещодавно відновили позиції біля Веселого, але не повністю відбили Медвеже (на південний схід від Глушкового).

На головному "українському плацдармі" в Курській області 4 жовтня тривали бої. Однак підтверджених змін на лінії фронту не було, наголошують американські аналітики.

Російські джерела, включно з Міноборони РФ, стверджували, що бої тривали поблизу Крем'яного та Ольговки, Любимівки та Плехового.

Курська область. Мапа ISW/

Нагадаємо, полковник СБУ Роман Костенко заявив, що в Курській області раптово змінилася ситуація. Росіяни намагаються утримати свої війська в напрямку річки Сейм і будують там понтонні переправи, які успішно розбивають бійці ЗСУ.

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