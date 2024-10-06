Где россияне будут активно наступать: эксперт назвал три точки

Российские оккупанты постараются как можно быстрее развить наступление в трех точках: Кураховское, Покровское и Купянское направления.

Глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал "24 Каналу", какие задачи попытается выполнить враг до зимы.

По его данным, россияне сконцентрируют силы и средства, будут применять пехотные штурмы на Покровском и Кураховском направлениях. Будут стараться до зимы нависнуть на этих флангах, то есть как минимум взять населенные пункты в полуокружение.

Это же касается и Купянского направления, где россияне будут пытаться прорваться и создать угрозу полуокружения Купянска на севере Харьковщины.

"Дальше все будет зависеть от развития ситуации — как быстро наши партнеры будут слышать призывы Украины об ускорении поставок обещанного оружия. Речь идет даже не о новых оборонных пакетах, а о том, что украинские военные до сих пор не получили", — сказал он.

Ранее в британской разведке сообщили, что следующими целями оккупантов могут стать населенные пункты на Запорожском направлении. Наступление ожидается в ближайшие недели.

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