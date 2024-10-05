Куда россияне будут наступать после Угледара: прогноз британской разведки

Российские военные захватили Угледар. Ввиду этого следующими целями оккупантов могут стать населенные пункты на Запорожском направлении. Наступление ожидается в ближайшие недели.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

Россия предпринимала попытки захватить Угледар за последние два года, понеся большие потери. Город расположен на возвышенности, что делало его хорошей позицией с точки зрения обороны.

"Скорее всего, российские войска попытаются продолжить наступление в ближайшие недели. На западе одной из вероятных целей является Великая Новоселка в сторону Запорожья по шоссе T0509. В 8 км к северу находится Богоявленка", — отметили в британской разведке.

Напомним, российские войска взяли под контроль Угледар на юге Донецкой области. Бои за эту "крепость" продолжались два года.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 октября заявил, что украинские военные "совершенно правильно" сделали, что отошли из города. Это, по его словам, связано с тем, что РФ фактически разрушила украинские оборонные позиции в Угледаре.

"Когда она (Россия — ред.) разрушает позиции наших бойцов, им нужно сохранить свою жизнь, потому что они гораздо главнее, чем любые застройки. Потому что это люди наши, это граждане Украины и потому очень правильно, что они уходят и могут сохранить себя ради государства и ради своей героической службы", — сказал Зеленский.

Украинское командование 2 октября подтвердило, что вывело гарнизон ВСУ из Угледара, чтобы он не попал в окружение.

Все время обороны город содержала 72-я отдельная механизированная бригада ВСУ.

3 октября Министерство обороны России публично заявило, что взяло под свой контроль город Угледар.

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