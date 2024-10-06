Полювання дронами: на Херсонщині окупанти вдарили по маршрутці 

Сьогодні, 6 жовтня, росіяни атакували дроном маршрутку в селі Орлове. Є постраждала.

Про це інформує Херсонська обласна військова адміністрація в Telegram.

"50-річну пасажирка дістала осколкові поранення ніг, черепно-мозкову та вибухову травми, контузію. Її доправили до медичного закладу. Наразі лікарі надають їй необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу війська РФ обстріляли Херсон та ще 15 населених пунктів області. Окупанти завдали ударів по житлових кварталах, пошкодили багатоповерхівку, шість приватних будинків, автобус, автомобілі, складське приміщення, господарські споруди, газогін, авто "швидкої". Унаслідок російських обстрілів загинула одна людина та ще 15 жителів дістали поранення.

Як вберегтися жителям Херсонщини від ворожих дронів - читайте у новині.

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