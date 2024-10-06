Патрулюватимуть із ціпками: окупанти на Луганщині створять "народні дружини"

Закон мають затвердити до кінця року,
На вулицях окупованої Луганщини мають з’явитися "народні дружини". Охочих долучитися до цього руху вже забирають.
Про це повідомили в Луганській ОВА.
Окупанти обіцяють не видавати цим особам вогнепальної та ріжучої зброї.
"Діятимуть ці дружини при так званому "министерстве внутренних дел лнр", але обов’язки виконуватимуть на громадських засадах – тобто, безоплатно", - йдеться в повідомленні.
Патрулювати народні дружини будуть із ціпками.
"Виконуватимуть окремі накази поліціянтів, коли це потрібно", - додали в повідомленні.
Нагадаємо, у Луганській області вогнем знищено окуповане росіянами село Устинівка. Усе через бездіяльність окупаційної влади та надзвичайників.
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