Як вберегтися від російських дронів на Херсонщині: інструкція від ОВА

Російські війська щодня атакують населені пункти Херсонської області безпілотниками. Вони скидають вибухівки на будинки та людей.

Щоб убезпечити жителів регіону від БпЛА, в ОВА дали низку порад. У відомстві також нагадали, що заборонено чіпати дрон, який впав, та його уламки. Про місце падіння треба повідомляти за номерами 101 або 102.

Нагадаємо, 6 жовтня російські військові близько 7 ранку безпілотником атакували Дніпровський район Херсона.

Поранення отримав 64-річний чоловік. Він звернувся до медиків за допомогою. У херсонця діагностували мінно-вибухову травму та уламкове поранення грудної клітини.

Влада Херсонщини повідомила, що упродовж серпня російські військові 2200 разів атакували з безпілотників населені пункти області. Людей закликають до евакуації до безпечних районів, жителі просять захистити їхні населені пункти системами РЕБ, а російська влада продовжує відкидати звинувачення в агресії проти мирного населення України.

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