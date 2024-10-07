Россияне атаковали Херсон: убита женщина

61-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.
Российские войска атаковали Херсон в ночь на 7 октября, в результате чего погибла женщина.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Во время ночной атаки оккупанты ударили по жилой застройке в Днепровском районе Херсона.
"К сожалению, во дворе дома травмы, несовместимые с жизнью, получила 61-летняя женщина. Мои соболезнования родным и близким погибшей", – написал руководитель военной администрации в Сети.
Напомним, 6 октября в Херсонской области россияне атаковали дроном маршрутку в селе Орлово. Была ранена 50-летняя женщина.
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