Россияне атаковали Херсон: убита женщина

Российские войска атаковали Херсон в ночь на 7 октября, в результате чего погибла женщина.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Во время ночной атаки оккупанты ударили по жилой застройке в Днепровском районе Херсона.

"К сожалению, во дворе дома травмы, несовместимые с жизнью, получила 61-летняя женщина. Мои соболезнования родным и близким погибшей", – написал руководитель военной администрации в Сети.

Напомним, 6 октября в Херсонской области россияне атаковали дроном маршрутку в селе Орлово. Была ранена 50-летняя женщина.

«Какой ужас принесла эта орда ка**пская!» Эксклюзив ТСН из адскго района Херсонщины

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