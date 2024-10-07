"Подарок" диктатору: в России прекратили работать пропагандистские СМИ

В Россия онлайн-вещание "Россия-1" и другие каналы ВГТРК приостановили вещание в результате хакерской атаки.

Об этом пишут российские СМИ.

В частности, пользователи начали жаловаться на недоступность интернет-вещания каналов холдинга ВГТРК – "Россия-1", "Россия 24", "Культура", "Вести FM" и других.

"ВГТРК испытала беспрецедентную хакерскую атаку. Не работает онлайн-вещание и внутренние сервисы, даже интернету нет телефонии. Это надолго. Слышал, что все стерли с серверов, включая резервные копии. Они работают в аврале с 6 утра. Проблема, как я понял, является очень серьезным, и восстановление займет много времени", — говорится в сообщении.

Официально о причинах проблем с интернет-вещанием не сообщалось.

При этом хакерская атака не затронула цифровое телевещание ВГТРК, отмечают СМИ, то есть "Россию-1" все еще можно посмотреть на телевизоре.

Ранее мы сообщали, что украинские хакеры сломали самый большой из трех научно-исследовательских центров космической гидрометеорологии РФ – "Планета".

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