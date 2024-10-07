"Подарунок" диктатору: в Росії припинили працювати пропагандистські ЗМІ

У Росія онлайн-мовлення "Росія-1" та інші канали ВДТРК призупинили мовлення внаслідок атаки хакерів.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Зокрема, користувачі почали скаржитися на недоступність інтернет-мовлення каналів холдингу ВДТРК - "Росія-1", "Росія 24", "Культура", "Вести FM" та інших.

"ВДТРК зазнала безпрецедентної хакерської атаки. Не працює онлайн-мовлення та внутрішні сервіси, навіть інтернету немає телефонії. Це надовго. Чув, що все стерли з серверів, включаючи резервні копії. Вони працюють в авралі з 6 ранку. Проблема, як я зрозумів, є дуже серйозною, і відновлення займе багато часу", - йдеться в повідомленні.

Офіційно про причини проблем із інтернет-мовленням не повідомлялося.

При цьому хакерська атака не торкнулася цифрового телемовлення ВДТРК, зазначають ЗМІ, тобто "Росію-1" все ще можна подивитися на телевізорі.

Раніше ми повідомляли, що українські хакери зламали найбільший із трьох науково-дослідницьких центрів космічної гідрометеорології РФ – "Планета".

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