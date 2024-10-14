В Херсоне оккупанты убили мужчину

В Херсоне российские захватчики сбросили с беспилотника взрывчатку на ехавшего на мопеде мужчину. В результате чего мужчина погиб.

Об этом идет речь в сообщении Херсонской ОВА.

В Херсонской ОВА заявили, что оккупанты сбросили взрывчатку на 34-летнего мужчину, двигавшегося на мопеде по дороге Нововодмитровка-Кизомис.

"Еще один человек в Херсонской области стал жертвой российской агрессии. Сегодня днем оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 34-летнего мужчину, который двигался на мопеде по дороге Новодмитровка-Кизомис. К сожалению, ранения оказались смертельными. — Пострадавший погиб на месте", сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики пытаются увеличить количество вооружения на Кинбурнской косе.

Кроме того, мы ранее информировали, что враг сбросил 4 КАБа на Херсон.

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