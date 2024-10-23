Відключення світла в Україні повертаються: коли, де та на скільки

Українці не відчують тепла у своїх будинках ще щонайменше тиждень. Експерти кажуть, що лагідна осінь дозволяє відтермінувати початок опалювального сезону. Натомість мешканці багатоквартирних будинків, зокрема у Києві, вже рятуються від нічного холоду грілками та обігрівачами. А це загрожує нам відключеннями електрики.

Коли ж в Україні на повну увімкнуть "режим обігріву", і коли експерти прогнозують перші відключення світла – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Опалювальний сезон 2024-2025

Ситуація, коли вранці неможливо вилізти з-під ковдри через холод у квартирі, триватиме щонайменше до кінця жовтня, кажуть експерти. За їхніми словами, тепла осінь дає комунальникам шанс заощадити ресурси та поки що не подавати тепло до квартир багатоповерхівок.

Поки у Києві до тепла підключають лише школи, дитсадки, лікарні та об’єкти соціального напрямку. А мешканці багатоквартирних будинків рятуються від нічного холоду обігрівачами. Експерти ж зазначають, що така ситуація не лише у столиці, а й в інших регіонах країни.

Кажуть, опалення подаватимуть, коли стане значно прохолодніше. А поки триматиметься тепла погода, будуть заощаджувати "золотий" газ, щоб задарма не "гріти повітря".

Чому затягують старт опалювального сезону

А ще експерти вважають, що затягування опалювального сезону є провиною “прогнозистів”. Експерт з питань ЖКГ Олег Попенко у коментарі TSN.ua розповів, що повідомлення про подальше аномальне потепління до середини листопаду є не дуже коректними.

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"Потепління буде, але не таке значне, як розповідають деякі прогнозисти, що обіцяють до +22 градусів тепла. До речі, сьогодні офіційно цю інформацію спростували. Я гадаю, що ці байки розповідають, для того, щоб якомога на довше затягнути початок опалювального сезону. Користь від цього проста передусім економія природних ресурсів", – розповів Олег Попенко.

Експерт додає, що зараз нікому невідомо, якою саме буде наступна зима і чи вистачить нам на неї газу.

"Офіційно інформацію про наявність газу не публікують, але проводячи певний аналіз, я отримав інформацію, що ми маємо величезні проблеми з газом. До того ж нам не закачали блакитне паливо наші партнери. Тому зараз якомога на довше затягується початок опалювального сезону, щоб максимально берегти газ для більш холодного зимового періоду", – зазначив Попенко.

До цього експерт зауважує, що на опалювальний сезон газу Україні потрібно буде більше, аніж торік.

"У нас дуже багато ТЕЦ і ТЕС будуть працювати саме на газу, а не на вугіллі. Бо ще не ясно, які з об’єктів до кінця відновленні після ворожих атак. Окрім того, у нас встановлено дуже багато газопоршневих та газотурбінних установок, а всі вони працюють на блакитному паливі. Тому споживання газу буде більшим, ніж торік", – пояснив він.

Коли почнуться блекаути

У період "м’якого" похолодання більшість українців рятується від холоду обігрівачами. ТСН.ua поцікавився у експерта, чи не стане це причиною для відключень електроенергії. Адже, чим холоднішою буде погода, тим більше обігрівачів будуть вмикати люди.

За словами Олега Попенка, зростання споживання електроенергії спостерігається вже зараз, але поки лише в вечірні пікові години.

"Зараз найбільший ріст споживання електроенергії фіксується у період з 18:00 до 19:00 вечора. Це досить незначне зростання. Тому я не очікую найближчим часом відключень електроенергії. Вони можливі лише через різке похолодання та сплеск споживання електроенергії або ж через ворожі атаки на об’єкти критичної інфраструктури", – вважає експерт.

Він додає, що відключення можливі, коли у нас буде дефіцит електроенергії не на одну годину, яку ми можемо покривати імпортом, а на 2-4 години.

"У такому разі будуть відключення, бо ми не зможемо покривати значний дефіцит електроенергії навіть за допомогою іноземних партнерів. Але з огляду на карту погодних умов, я наразі не бачу причин для відключень електроенергії орієнтовно до 15 листопада. Звісно, що це лише теоретично, бо якщо буде різке похолодання, то, відповідно, через зростання споживання електроенергії, вводитимуть відключення"

Відключення світла близько

Тим часом експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що Україна близька до відключень електроенергії. А все тому, що через два тижні зростатиме споживання. Водночас він зазначив, що перші відключення, скоріш за все, не будуть тривалими.

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“Навантаження піде на електроенергію, мається на увазі на обігрівачі, як їх називають, і тоді дійсно можуть бути вже обмеження. А допоки не почнуться морози вночі, грубо кажучи, до –10, вдень там стабільна температура –5, тоді ми не побачимо цих 12 годин. В різних регіонах буде по-різному”, – пояснив експерт.

Хто залишиться без світла все сьогодні

Однак попри усі прогнози в одній з областей України відключення ввели вже сьогодні, 23 жовтня. Йдеться про Полтавщину.

“В області застосовано графіки аварійних відключень! Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК "Укренерго", 23 жовтня в області застосовано ГАВ в обсязі 30 МВт”, – повідомили в АТ "Полтаваобленерго".

Як пояснюють в обленерго, відключення здійснюються згідно з "Інструкцією про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії", яка затверджена Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та зареєстрована в Міністерстві юстиції України.

“Вона передбачає застосування графіків погодинних відключень (ГПВ), які містять 6 черг з переліком населених пунктів та адрес. ГАВ – графік аварійних відключень електроенергії, застосовується у разі виникнення гострого дефіциту потужності та електроенергії в енергосистемі України у зв’язку з аварійною ситуацією”, – пояснили енергетики.

Нагадаємо, у середу, 23 жовтня, російські війська атакували об'єкт енергетики у Сумській області. Сталися відключення світла в регіоні. Без електрики залишились тисячі людей.

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