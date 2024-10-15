Як подбати про техніку під час відключень світла: корисні поради

Побутову техніку можуть пошкодити стрибки напруги, але є надійні способи її захистити.

Енергетики прогнозують повернення відключень світла з початком опалювального сезону. Разом з відключеннями у мережі можуть відбуватися різкі стрибки напруги, які здатні вивести з ладу чутливу побутову техніку та електроніку. Щоб уникнути проблем, варто заздалегідь подбати про захист своїх холодильників, телевізорів та інших ґаджетів.

Корисні поради на час блекаутів зібрав "Техно 24".

Вимикайте з розеток прилади, якими не користуєтеся

Звісно, що вимикати з розетки холодильник чи морозильну камеру – це погана ідея. Але більшість побутової техніки не лише можна, а й варто вимикати з розетки, якщо просто зараз ви нею не користуєтеся. Це не тільки вбереже техніку від небезпечних стрибків напруги, а ще й дозволить заощадити, адже навіть у стані спокою електронні компоненти в сучасних приладах споживають електрику.

Якщо у вас багато побутової техніки, вмикати та вимикати кожен прилад може бути клопіткою справою. Полегшити цей процес допоможе мережевий фільтр. Він дозволяє вимкнути всі підключені до нього прилади натисканням одного перемикача. До того ж він автоматично вимикається, коли в мережі виникає стрибок напруги, і захищає таким чином усі підключені до нього прилади.

Захистіть усю мережу в квартирі

Щоб убезпечити всю техніку в квартирі від стрибків напруги, можна встановити автоматичне реле напруги в розподільчому щиті в квартирі чи будинку. Цей пристрій автоматично вимикається, коли в мережі виникає раптове перенавантаження.

Автоматичне реле напруги коштуватиме дорожче за мережевий фільтр, а щоб встановити його, доведеться викликати фахівця. Водночас це більш надійний і зручний варіант для захисту всіх електроприладів у вашій оселі від стрибків напруги.

Для комп'ютерної техніки, яка "боїться" раптових відключень світла, можна додатково придбати джерело безперебійного живлення (ДБЖ). Цей пристрій має невелику батарею, яка дозволяє вимкнути ґаджет належним чином чи перемкнути живлення на альтернативне джерело електроенергії.

Крім того, є спеціальні ДБЖ для роутерів, батареї яких вистачить на кілька годин роботи.

Наразі невідомо, якими будуть відключення світла цієї зими. Але підготуватися до них варто заздалегідь. Захистіть свою побутову техніку від стрибків напруги, подбайте про альтернативні джерела електроенергії, і тоді ви уникнете зайвих витрат на ремонт чи купівлю нових електроприладів.

Нагадаємо, експерт Інституту енергетичної стратегії Юрій Корольчук попередив про можливі багатоденні відключення електроенергії. Їхня тривалість залежатиме від захисту електростанцій, ефективності ППО та погоди.

Читайте також: