На дорогах усіх міст України обмежать швидкість руху – причина і терміни

Від 1 листопада на дорогах усіх міст України обмежать швидкість руху до 50 км/год.

Про це в пряму ефірі телемарафону "Єдині новини" 15 жовтня розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Швидкість обмежать до 50 км/год

Під час зимового періоду підвищується небезпека для всіх учасників дорожнього руху. Відтак на тих ділянках доріг, де було дозволено підвищення обмеження швидкості до 80 км/год, дорожні знаки будуть змінені на обмеження швидкості до 50 км/год.

"В деяких містах нашої країни, зокрема Києві та Дніпрі, на тих ділянках дорожнього руху, де це дозволяють і дорожні обставини, і безпека дорожнього руху, встановлювалися знаки вищого обмеження швидкості, тобто 80 км/год на літній період. Цей період зараз закінчується і вже від 1 листопада вказані знаки будуть змінені на стандартні, тобто обмеження швидкості – 50 км/год. Таким чином, правила фактично не змінюються, а настає зимовий період, який не передбачає інші обмеження швидкості руху", – сказав Олексій Білошицький.

Він також зазначив, що швидкісний режим на дорогах фіксують понад 300 камер, і близько 200 приладів TruCAM, які дозволяють фіксувати перевищення швидкості в ручному режимі, використовують патрульні поліцейські.

"Саме таким комплексним методом досягається контроль за дотриманням водіями швидкісного режиму", – сказав Олексій Білошицький.

Нагадаємо, від 1 жовтня до 1 травня потрібно вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар. Про це водіям нагадав автор каналу "Авто проєкт" Олександр Метоліді.

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