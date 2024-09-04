Як визначити "битий" автомобіль під час купівлі: експерти назвали ознаки

Автомобільні експерти зауважують, що ознаки ДТП необхідно шукати у місцях, які не впадають у вічі під час поверхневого огляду.

Недобросовісні продавці на вторинному авторинку іноді намагаються продати автомобілі, відновлені після серйозної ДТП. Аварійну історію таких машин часто намагаються приховати, щоб продати їх якомога дорожче. Водночас передпродажний ремонт може виявитися лише "косметичним", і тоді авто стане для нового власника джерелом проблем і зайвих витрат.

Як розпізнати відновлені після аварії авто та уникнути обману, пише SUV News.

Автомобільні експерти зауважують, що ознаки ДТП необхідно шукати у місцях, які не впадають у вічі під час поверхневого огляду. Тож варто уважно оглянути всю машину, особливо пороги та підкрилки, на наявність тріщин, подряпин чи вм'ятин.

Також необхідно звернути увагу на колір кузова. Якщо деякі його частини мають інший відтінок, це свідчить про те, що автомобіль ремонтували, можливо після ДТП.

Під час огляду салону необхідно переконатись, що немає слідів ударів чи пошкоджень. Про приховану аварію можуть свідчити деформації передньої панелі, ознаки спрацювання подушок безпеки або розриви обшивки на стелі.

Нагадаємо, експерти розповіли, в які години заправляти автомобіль, щоб економити на пальному.

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