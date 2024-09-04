Как определить "битый" автомобиль при покупке: эксперты назвали признаки

Автомобильные эксперты отмечают, что признаки ДТП необходимо искать в местах, которые не бросаются в глаза во время поверхностного осмотра.

Недобросовестные продавцы на вторичном авторынке иногда пытаются продать автомобили, восстановленные после серьезного ДТП. Аварийную историю таких машин часто пытаются скрыть, чтобы продать их как можно дороже. В то же время, предпродажный ремонт может оказаться лишь "косметическим", и тогда авто станет для нового владельца источником проблем и лишних затрат.

Как распознать восстановленные после аварии авто и избежать обмана, пишет SUV News.

Автомобильные эксперты отмечают, что признаки ДТП необходимо искать в местах, которые не бросаются в глаза во время поверхностного осмотра. Поэтому следует внимательно осмотреть всю машину, особенно пороги и подкрылки, на наличие трещин, царапин или вмятин.

Также нужно обратить внимание на цвет кузова. Если некоторые части имеют другой оттенок, это свидетельствует о том, что автомобиль ремонтировали, возможно после ДТП.

При осмотре салона необходимо убедиться в том, что нет следов ударов или повреждений. О скрытой аварии могут свидетельствовать деформации передней панели, признаки срабатывания подушек безопасности или разрывы обшивки на потолке.

Напомним, эксперты рассказали, в какие часы заправлять автомобиль, чтобы экономить на горючем.

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