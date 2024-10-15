Как позаботиться о технике при отключении света: полезные советы

Бытовую технику могут повредить скачки напряжения, но есть надежные способы ее защитить.

Энергетики прогнозируют возврат отключений света с началом отопительного сезона. Вместе с отключениями в сети могут происходить резкие скачки напряжения, которые способны вывести из строя чувствительную бытовую технику и электронику. Чтобы избежать проблем, следует заранее позаботиться о защите своих холодильников, телевизоров и других гаджетов.

Полезные советы на время блекаутов собрал "Техно 24".

Выключайте из розеток приборы, которыми не пользуетесь.

Конечно, выключать из розетки холодильник или морозильную камеру – это плохая идея. Но большинство бытовой техники не только можно, но и следует выключать из розетки, если прямо сейчас вы ею не пользуетесь. Это не только убережет технику от опасных скачков напряжения, но еще и позволит сэкономить, ведь даже в покое электронные компоненты в современных приборах потребляют электричество.

Если у вас много бытовой техники, включать и отключать каждый прибор может быть хлопотным делом. Облегчить этот процесс поможет сетевой фильтр.

Сетевой фильтр позволяет выключить все подключенные к нему приборы нажатием одного переключателя. К тому же он автоматически выключается, когда в сети возникает скачок напряжения и защищает таким образом все подключенные к нему приборы.

Защитите всю сеть в квартире

Чтобы обезопасить всю технику в квартире от скачков напряжения можно установить автоматическое реле напряжения в распределительном щите в квартире или доме. Устройство автоматически выключается, когда в сети возникает внезапная перегрузка.

Автоматическое реле напряжения будет стоить дороже сетевого фильтра, а чтобы установить его, придется вызвать специалиста. В то же время это более надежный и удобный вариант защиты всех электроприборов в вашем доме от скачков напряжения.

Для компьютерной техники, которая "боится" внезапных отключений света, можно дополнительно приобрести источник бесперебойного питания (ИБП). Устройство имеет небольшую батарею, которая позволяет выключить гаджет правильно или переключить питание на альтернативный источник электроэнергии.

Кроме того, есть специальные ИБП для роутеров, батареи которых хватит на несколько часов работы.

Пока неизвестно, какими будут отключения света этой зимой. Но подготовиться к ним следует заранее. Защитите свою бытовую технику от скачков напряжения, позаботьтесь об альтернативных источниках электроэнергии, и тогда вы избежите лишних затрат на ремонт или покупку новых электроприборов.

Напомним, эксперт Института энергетической стратегии Юрий Корольчук предупредил о возможных многодневных отключениях электроэнергии. Их продолжительность будет зависеть от защиты электростанций, эффективности ПВО и погоды.

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