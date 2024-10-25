У ЗСУ виступили за підготовку жінок до оборони

Як зауважив Іван Тимочко, що більше буде підготовлених до спротиву українців, то менше буде мотивації у Росії воювати й нападати.

Хоча жінки в Україні на сьогодні не підлягають обов'язковому призову на військову службу, їх варто підготувати до оборони.

Таку думку висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

"Чи потрібно це буде зараз призивати жінок? А чому не варто підготувати їх, навчати? Це ж не обов'язково призвати", – зазначив військовий.

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На думку Тимочка, що більшою є загальна навченість українців до спротиву, їхня консолідація та вміння злагоджено взаємодіяти між групами за статевою чи професійною ознакою, то менше Росія прагне воювати.

"Чим більше ми будемо мати планів дій, чим більше ми будемо мати підготовлених людей до спротиву, чим краще ми будемо озброєні – тим менше мотивації у Росії воювати й нападати на нас", – висловився голова Ради резервістів.

Він додав, що Україні слід мати план дій у розрахунку на найгіршу ситуацію, "а краща – прийде сама".

"Тобто завжди виклики і проблеми потрібно розглядати з найгіршої сторони. Так як військові операції розглядаються. Вони завжди розглядаються з найскладнішого варіанту і з найнегативніших результатів її проведення. Для того, щоб убезпечити й мінімізувати ризики", – пояснив Тимочко.

До слова, в середині жовтня ексголовком ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний зробив таку заяву: "Якщо нам необхідно буде мобілізувати жінок, щоб вберегти Європу від війни, ми напевне зробимо це".

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