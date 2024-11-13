Курс валют на 14 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американский доллар потерял в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 14 ноября. Так, по сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США упала на 3 копейки и составляет 41,34 гривны.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,34 (-3 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,94 (+/-0)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,12 (+3 коп.)
Ранее мы писали о том, что на валютном рынке в ноябре сохранится относительно спокойная ситуация. Валютные интервенции НБУ сделают невозможным ажиотаж или панику. Но текущие коридоры допустимых колебаний курса валют несколько сместятся вверх. Курс доллара может максимально приблизиться к отметке 42 грн.
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