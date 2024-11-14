Мир в обмен на территории: согласится ли на это Путин – Портников объяснил

Журналист предположил, что даже если часть условий РФ Украина вынуждена будет принять под давлением из Вашингтона, Путин придумает новые, еще более унизительные условия, чтобы сорвать переговоры.

Отказ Украины от части своих территорий в обмен на мир не гарантирует, что Путин прекратит войну и забудет свои имперские амбиции.

Такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников для "Крым. Реалии".

Портников отметил, что на Западе чаще обсуждают, будут ли предложения об отказе от территорий в обмен на заморозку войны выдвинуты новоизбранным президентом США Трампом и согласится ли с ними украинское руководство. Однако ключевое здесь – согласится ли на эти условия Путин.

По мнению журналиста, у Путина, похоже, нет опасений по поводу достаточности российских ресурсов, а поставки западного оружия он не боится.

"Ведь отказ от оккупированных территорий для Путина – не столько желанная цель (ведь он и так эти территории контролирует, да еще и расширяет ареал контроля), сколько только повод для того, чтобы продолжить войну. По большому счету, все эти почти три года Кремль находится в поиске заведомо неприемлемых и унизительных для Киева условий мирных переговоров...", – объясняет журналист

Он предположил, что даже если часть этих условий Украина вынуждена будет принять под давлением из Вашингтона, Путин придумает новые, более унизительные условия. Иначе диктатору придется признать, что он потерпел поражение.

Портников подчеркнул, что Путину должно было контролировать 18% территории Украины. Он стремится завоевать по крайней мере весь восток и юго-восток Украины, о чем диктатор неоднократно упоминал. Остальную же часть Украины Путин, вероятно, собирался превратить в государство-сателлит вроде лукашенковской Беларуси.

Журналист предупредил, что Путин, скорее всего, будет пытаться сорвать любое мирное соглашение – даже если и согласится на переговоры.

"И вероятность отказа Кремля от перемирия или мира на сегодняшний день остается не менее реалистичным вариантом развития событий, чем прекращение войны после вступления в должность нового президента Соединенных Штатов", – подытожил Виталий Портников.

Ранее Портников объяснил, может Трамп завершить войну в январе.

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