День ангела 4 декабря: кого и как поздравлять с именинами

4 декабря 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua
Кто празднует день ангела 4 декабря
4 декабря 2024 поздравьте с именинами Василия, Геннадия, Дмитрия, Ивана, Киру, Николая, Александра, Алексея, Анастасию, Варвару, Екатерину, Юлию.
Василий — древнегреческое имя, означает "царь". В детстве оптимистичный, замкнутый.
Геннадий — древнегреческое происхождение, переводится как "благородный". В детстве любознательный, активный.
Дмитрий — древнегреческие корни, толкуется как "посвящённый Деметре". В детстве требователен, подвижный.
Иоанн — древнеиудейское имя, означает "милость Божия". В детстве не ленив, рассудителен.
Кира — происходит из санскрита, переводится как "луч света". В детстве носит сильный характер.
Николай — древнегреческие корни, толкуется как "победитель народов". В детстве непоколебим и спокоен.
Александр — древнегреческое имя, означает "защитник". В детстве смелый, может часто болеть.
Алексей — древнегреческое происхождение, переводится как "помощник". В детстве подвижный, имеет изменчивый характер.
Анастасия — древнегреческие корни, толкуется как "возвращение к жизни". В детстве отзывчива, мечтательно.
Варвара — латинское имя, означает "чужеземка". В детстве твердая и независимая.
Екатерина — древнегреческое происхождение, переводится как "чистая". В детстве хорошо учится.
Юлия — древнегреческие корни, толкуется как "пушистая". В детстве дружная, общительная.
День ангела 4 декабря – душевные поздравления в прозе
Приветствую тебя с днем ангела! !
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В этот особый день хочу пожелать тебе быть вдохновением для других, как твой ангел-хранитель есть для тебя.
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Пусть твой ангел-хранитель оберегает тебя от невзгод, вдохновляет на добрые дела и направляет к успеху. Пусть каждый новый день приносит тебе радость, искренние улыбки и моменты счастья. щедрым к тебе!
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Поздравляю тебя с твоим праздником!Пусть небеса всегда будут на твоей стороне, а ангел, имя которого ты носишь, станет твоим указателем во всех делах Желаю много счастливых дней, крепкого здоровья, верных друзей и безграничной любви в сердце!
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Сегодня твой особый день, и я хочу пожелать тебе светлого настроения, гармонии в душе и уверенности в завтрашнем дне.
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