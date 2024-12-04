День ангела 4 декабря: кого и как поздравлять с именинами

4 декабря 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua

Кто празднует день ангела 4 декабря

4 декабря 2024 поздравьте с именинами Василия, Геннадия, Дмитрия, Ивана, Киру, Николая, Александра, Алексея, Анастасию, Варвару, Екатерину, Юлию.

Василий — древнегреческое имя, означает "царь". В детстве оптимистичный, замкнутый.

Геннадий — древнегреческое происхождение, переводится как "благородный". В детстве любознательный, активный.

Дмитрий — древнегреческие корни, толкуется как "посвящённый Деметре". В детстве требователен, подвижный.

Иоанн — древнеиудейское имя, означает "милость Божия". В детстве не ленив, рассудителен.

Кира — происходит из санскрита, переводится как "луч света". В детстве носит сильный характер.

Николай — древнегреческие корни, толкуется как "победитель народов". В детстве непоколебим и спокоен.

Александр — древнегреческое имя, означает "защитник". В детстве смелый, может часто болеть.

Алексей — древнегреческое происхождение, переводится как "помощник". В детстве подвижный, имеет изменчивый характер.

Анастасия — древнегреческие корни, толкуется как "возвращение к жизни". В детстве отзывчива, мечтательно.

Варвара — латинское имя, означает "чужеземка". В детстве твердая и независимая.

Екатерина — древнегреческое происхождение, переводится как "чистая". В детстве хорошо учится.

Юлия — древнегреческие корни, толкуется как "пушистая". В детстве дружная, общительная.

День ангела 4 декабря – душевные поздравления в прозе

День ангела 4 декабря – душевные поздравления в прозе / Фото: Unsplash

Приветствую тебя с днем ангела! !

***

В этот особый день хочу пожелать тебе быть вдохновением для других, как твой ангел-хранитель есть для тебя.

***

Пусть твой ангел-хранитель оберегает тебя от невзгод, вдохновляет на добрые дела и направляет к успеху. Пусть каждый новый день приносит тебе радость, искренние улыбки и моменты счастья. щедрым к тебе!

***

Поздравляю тебя с твоим праздником!Пусть небеса всегда будут на твоей стороне, а ангел, имя которого ты носишь, станет твоим указателем во всех делах Желаю много счастливых дней, крепкого здоровья, верных друзей и безграничной любви в сердце!

***

Сегодня твой особый день, и я хочу пожелать тебе светлого настроения, гармонии в душе и уверенности в завтрашнем дне.

Читайте также: