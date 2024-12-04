День ангела 4 грудня: кого та як вітати з іменинами

4 грудня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua

Хто святкує день ангела 4 грудня

4 грудня 2024 року привітайте з іменинами Василя, Геннадія, Дмитра, Івана, Кіру, Миколу, Олександра, Олексія, Анастасію, Варвару, Катерину, Юлію.

Василь — давньогрецьке ім'я, означає "цар". В дитинстві оптимістичний, замкнутий. В дорослому віці стає легким у спілкуванні, виділяється з натовпу.

Геннадій — давньогрецьке походження, перекладається як "благородний". В дитинстві допитливий, активний. В дорослому віці стає запальним, робить великі успіхи в кар'єрі.

Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "присвячений Деметрі". В дитинстві вимогливий, рухливий. В дорослому віці стає добродушним, дружелюбним.

Іван — давньоіудейське ім'я, означає "милість Божа". В дитинстві не лінивий, розважливий. В дорослому віці стає працьовитим, щиро готовим допомогти.

Кіра — походить з санскриту, перекладається як "промінь світла". В дитинстві має сильний характер. В дорослому віці стає марнославною і самозакоханою.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "переможець народів". В дитинстві непохитний і спокійний. В дорослому віці стає співчутливим, не переносить обман.

Олександр — давньогрецьке ім'я, означає "захисник". В дитинстві сміливий, може часто хворіти. В дорослому віці стає владним, дешо егоїстичним.

Олексій — давньогрецьке походження, перекладається як "помічник". В дитинстві рухливий, має мінливий характер. В дорослому віці стає м'яким, завжди займається улюбленою справою.

Анастасія — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "повернення до життя". В дитинстві чуйна, мрійлива. В дорослому віці стає роматичною, вольовою.

Варвара — латинське ім'я, означає "чужоземка". В дитинстві тверда і незалежна. В дорослому віці стає гордою, не любить галасливих вечірок.

Катерина — давньогрецьке походження, перекладається як "чиста". В дитинстві добре навчається. В дорослому віці стає вразливою і ніжною.

Юлія — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "пухнаста". В дитинстві дружна, товариська. В дорослому віці стає напористою, інколи надто обережною.

День ангела 4 грудня — душевні привітання в прозі

День ангела 4 грудня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, захищаючи та підтримуючи в кожній миті життя. Бажаю здоров'я, радості, тепла в серці та миру в душі. Нехай всі твої мрії збуваються, а шлях буде наповнений світлом і добром!

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У цей особливий день хочу побажати тобі бути натхненням для інших, як твій ангел-охоронець є для тебе. Нехай твоє серце завжди сповнене любові, твої думки — мудрістю, а твої дії — добром. Радості, гармонії та благословень тобі в житті!

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Нехай твій ангел-охоронець оберігає тебе від негараздів, надихає на добрі справи та направляє до успіху. Хай кожен новий день приносить тобі радість, щирі посмішки та моменти щастя. Залишайся такою (таким), якою (яким) ти є, і нехай життя буде щедрим до тебе!

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Вітаю тебе з твоїм святом! Нехай небеса завжди будуть на твоєму боці, а ангел, ім'я якого ти носиш, стане твоїм дороговказом у всіх справах. Бажаю багато щасливих днів, міцного здоров'я, вірних друзів і безмежної любові в серці!

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Сьогодні твій особливий день, і я хочу побажати тобі світлого настрою, гармонії в душі та впевненості у завтрашньому дні. Нехай ангел завжди допомагає тобі знаходити правильний шлях і дарує сили для досягнення мрій. Щастя, удачі та добробуту!

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