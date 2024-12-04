Україна переплатить мільярди, якщо не добудує Хмельницьку АЕС, - Борис Кушнірук

Україна ризикує переплачувати до 140 млрд грн щороку за електроенергію, якщо держава відмовиться від добудови енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електростанції. Про це заявив економіст Борис Кушнірук, наголошуючи на важливості реалізації цього проєкту. Україна ризикує переплачувати до 140 млрд грн щороку за електроенергію, якщо держава відмовиться від добудови енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електростанції. Про це заявив економіст Борис Кушнірук, наголошуючи на важливості реалізації цього проєкту.

За його словами, атомна енергетика є найдешевшим джерелом електроенергії для країни. Один блок АЕС здатен виробляти 7,2 млрд кВт-год електроенергії щорічно за ціною 1,70 грн за кВт-год, що еквівалентно 12,4 млрд грн на рік. Натомість така ж кількість електроенергії, отримана з газової генерації, обійдеться у 72 млрд грн, а із сонячних електростанцій — у близько 60 млрд грн.

«Це означає, що в разі зупинки проєкту держава і споживачі переплачуватимуть у 5–6 разів більше за електроенергію. Кошти підуть на користь приватним компаніям, які займаються газовою та сонячною генерацією, тоді як атомна енергетика є значно вигіднішою для країни», — зазначає Борис Кушнірук.

Економіст вважає, що опір добудові атомних блоків пов’язаний із лобіюванням інтересів приватних виробників енергії. Від цього програють не лише громадяни, які змушені платити більше за електрику, але й економіка країни загалом.

Цього тижня Верховна Рада України має розглянути законопроєкт про завершення будівництва блоків №3 та №4 Хмельницької АЕС. На сьогодні готовність енергоблоку №3 становить 80%, а енергоблоку №4 — 25%. За словами експерта, добудова цих блоків стане ключовим кроком до енергетичної незалежності України.