У Грузії силовики знову жорстоко розганяють протестувальників (відео)

У Тбілісі грузинські силовики в ніч на 4 грудня знову розганяли і жорстко затримували протестувальників.

У столиці Грузії Тбілісі на шостий день масштабних протестів силовики знову розпочали розгін антиурядового протесту біля парламенту.

Про це повідомляють грузинські видання Mtavari і Rustavi2.

На проспекті Руставелі спецназ використовує спецзасоби, зокрема сльозогінний газ і водомети, для розгону протестувальників. Через викид сльозогінного газу кільком учасникам мітингу, зокрема представникам ЗМІ, знадобилася медична допомога.

Спепризначенці затримали кількох активістів мітингу. Своєю чергою демонстранти кидають у поліцію піротехніку.

У Мережі з'явилися кадри жорстоких дій грузинскьих силовиків. Ці кадри до болю нагадують події в Україні 11-річної давнини – розгін Євромайдану 30 листопада 2013 року.

У Грузії поліція знову намагається розігнати демонстрантів

"Учасники мирного проєвропейського мітингу були жорстоко розігнані силами "Омону" "Грузинської мрії". Непропорційно використовуються сльозогінний газ і водомети. Йдуть масові затримання і випадки некоректного поводження", - написала у соцмережі Х президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

Нагадаємо, що нова хвиля протестів у Грузії знову спалахнула після того, як 28 листопада прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що його країна відмовляється від переговорів про вступ до ЄС до 2028 року. Люди вийшли на мітинги у Тбілісі та інших містах.

Коментуючи заяву прем'єра президентка Грузії заявила, що уряд "оголосив війну своєму народу".

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