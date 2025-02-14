Зеленский может в любой момент позвонить Трампу

Украинский лидер отметил, что рассчитывает на помощь президента США.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его американский коллега Дональд Трамп дал ему свой номер телефона и предложил звонить в любое время.
Об этом он сказал в пятницу, 14 февраля, во время Мюнхенской конференции по безопасности.
Свой недавний телефонный разговор с президентом США Зеленский назвал "прекрасным".
"Он дал номер телефона. И он сказал, что "вы можете звонить в любое время", — сказал украинский лидер.
Зеленский отметил, что рассчитывает на помощь Трампа.
“Я действительно рассчитываю на него. Поскольку он президент США, народ проголосовал за него”, — подчеркнул украинский президент.
Напомним, сразу после разговора с диктатором Путиным президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Читайте также: