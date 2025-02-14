Зеленский может в любой момент позвонить Трампу

Украинский лидер отметил, что рассчитывает на помощь президента США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его американский коллега Дональд Трамп дал ему свой номер телефона и предложил звонить в любое время.

Об этом он сказал в пятницу, 14 февраля, во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Свой недавний телефонный разговор с президентом США Зеленский назвал "прекрасным".

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"Он дал номер телефона. И он сказал, что "вы можете звонить в любое время", — сказал украинский лидер.

Зеленский отметил, что рассчитывает на помощь Трампа.

“Я действительно рассчитываю на него. Поскольку он президент США, народ проголосовал за него”, — подчеркнул украинский президент.

Напомним, сразу после разговора с диктатором Путиным президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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